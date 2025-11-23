Profondo Rosso in 4K UHD e tre dischi | il cult di Dario Argento come non si è mai visto prima

Grazie a Eagle e Mustang, in occasione del suo 50° anniversario il celebre film di Dario Argento è finalmente disponibile in 4K UHD ed entra nella collana 4Kult con una splendida edizione a tre dischi. Finora in 4K UHD era comparso solamente in edizioni estere, adesso per il suo 50° anniversario Eagle Pictures e Mustang Entertainment hanno colmato questa lacuna aggiungendo Profondo Rosso alla collana 4Kult con il film per la prima volta in Italia in 4K UHD e con una super edizione a tre dischi. Un doveroso omaggio per il capolavoro diretto nel 1975 da Dario Argento, un thriller italiano che ha fatto epoca e non solo nel film di genere. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

