«Alfredo mi ha ridato la vita». Il primo trapianto epatico da vivente in Occidente con l'uso contemporaneo del robot sia sul ricevente che sul donatore, è una storia di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Primo trapianto robotico di fegato da vivente in Occidente: così il civitanovese Alfredo ha salvato l'amico Gianmarco di Sant'Elpidio. «Siamo andati a Modena, Fermo ha lo stessodispositivo hi-tech»

primo trapianto robotico fegatoPrimo trapianto robotico di fegato da vivente in Occidente: così il civitanovese Alfredo ha salvato l'amico Gianmarco di Sant'Elpidio. «Siamo andati a Modena, Fermo ha lo stesso - «Alfredo mi ha ridato la vita»: il primo trapianto epatico robotico da vivente in Occidente è una storia di amicizia, coraggio e speranza. Secondo msn.com

