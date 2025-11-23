Primo trapianto robotico di fegato da vivente in Occidente | così il civitanovese Alfredo ha salvato l' amico Gianmarco di Sant' Elpidio Siamo andati a Modena Fermo ha lo stessodispositivo hi-tech

«Alfredo mi ha ridato la vita». Il primo trapianto epatico da vivente in Occidente con l'uso contemporaneo del robot sia sul ricevente che sul donatore, è una storia di. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Primo trapianto robotico di fegato da vivente in Occidente: così il civitanovese Alfredo ha salvato l'amico Gianmarco di Sant'Elpidio. «Siamo andati a Modena, Fermo ha lo stessodispositivo hi-tech»

