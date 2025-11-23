Primo episodio del derby | secondo Marelli manca un cartellino giallo per Lautaro Martinez

Avvio di derby subito acceso da un episodio controverso: duro contatto tra Lautaro e Gabbia, con il milanista colpito al volto ma fallo fischiato all'Inter. Per Marelli (DAZN) mancava il giallo all’argentino per imprudenza. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

