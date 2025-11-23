Prime Video Critical Role supera The Rings of Power in successo
il successo crescente delle produzioni di critical role su prime video. Le recenti serie basate sul franchise di Critical Role stanno ricevendo riconoscimenti positivi e stanno modificando le gerarchie all’interno dell’offerta di fantasy in streaming su Prime Video. Mentre si attendeva che The Lord of the Rings e soprattutto The Rings of Power rappresentassero il cuore della piattaforma, sono le produzioni animate a dimostrare una forte capacità di attrarre il pubblico e la critica. Questi risultati suggeriscono che l’universo di Critical Role stia assumendo un ruolo di primaria importanza, superando anche la grande produzione basata su Tolkien. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
