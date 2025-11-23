Prime ore su Call of Duty | Black Ops 7 – feeling atmosfera e novità tra campagna co-op e multiplayer

Con l’uscita del 14 novembre 2025, Call of Duty: Black Ops 7 segna il ritorno della serie Black Ops ambientata nel 2035, con David Mason come protagonista. Fin da subito, gli sviluppatori ­ Treyarch e Raven Software ­ mostrano l’intenzione di evolvere la formula tradizionale: la campagna è pensata per il co-op fino a quattro giocatori, ma giocabile anche in solitaria, mentre il multiplayer e la modalità Zombie offrono un pacchetto ricco e vario. La scelta di ambientare il tutto nella città futuristica di Avalon mira a dare un’identità distintiva al titolo, inserendolo in un contesto narrativo e visivo differente dalla maggior parte degli FPS attuali. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Prime ore su Call of Duty: Black Ops 7 – feeling, atmosfera e novità tra campagna co-op e multiplayer

