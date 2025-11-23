Previsioni meteo Livorno lunedì 24 novembre allerta gialla per rischio idrogeologico

Freddo e maltempo. La sala regionale della protezione civile ha diffuso un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico valida per tutta la giornata di lunedì 24 novembre. Nel corso della notte tra domenica e lunedì, infatti, è prevista una intensificazione delle precipitazioni, anche a. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Previsioni meteo Livorno, lunedì 24 novembre allerta gialla per rischio idrogeologico

