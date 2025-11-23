Previsioni meteo | domenica all’insegna del freddo da lunedì arriva il ciclone mediterraneo
Oggi tregua dal maltempo sull’Italia con maggiori spazi soleggiati, anche se le temperature si manterranno rigide. Con la nuova settimana arriverà una perturbazione con nuove piogge e nevicate. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le attuali previsioni meteo prevedono pioggia le 18 e le 20 locali, quest’oggi, a Las Vegas. In questo momento è pieno giorno in Nevada e lo start avverrà proprio per le 20, per cui si prevede pista umida nel momento più cruciale del weekend di gara. Non mal - facebook.com Vai su Facebook
Il meteo: domenica all’insegna del freddo, da lunedì arriva il ciclone mediterraneo - Pausa dalle piogge sull’Italia, grazie alla timida rimonta di un campo di alta pressione che garantirà maggiori spazi soleggiati su buona parte del Paese. Lo riporta repubblica.it
Meteo, settimana all’insegna della variabilità con aria fredda in arrivo sull’Italia: le previsioni - Ancora piogge nelle regioni del Sud, mentre al Nord arriva il primo freddo invernale. Come scrive meteo.it
Meteo: Weekend, dalla Pioggia al Sole e al Freddo, cosa ci aspetta Sabato e Domenica - Tutta colpa di un fronte gelido di origine artica che irromperà sull'Italia già da Venerdì 21 Novembre, determinando la formazione di un ciclone destinato a provocare piogge battenti, venti di burrasc ... Come scrive ilmeteo.it