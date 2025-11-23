Prato incidente di caccia | muore 69enne colpito da fucilata durante una battuta
Due incidenti mortali di caccia in Toscana a poche ore di distanza nella giornata di ieri, 22 novembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Incidente mortale di caccia questa mattina nei boschi a Tirli, nel Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in Maremma, dove un uomo di 80 anni, residente a Tirli, è morto dopo essere stato colpito da una fucilata.
Castiglione della Pescaia, tragico incidente di caccia: 80enne muore colpito da una fucilata - E' successo nella frazione di Tirli, durante una battuta di caccia al cinghiale.
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: L'intervento dei soccorritori del 118 non ha evitato la tragedia: un uomo di 80 anni è morto nel mezzo al bosco.