Prato incidente di caccia | muore 69enne colpito da fucilata durante una battuta

Firenzepost.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due incidenti mortali di caccia in Toscana a poche ore di distanza nella giornata di ieri, 22 novembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

prato incidente di caccia muore 69enne colpito da fucilata durante una battuta

© Firenzepost.it - Prato, incidente di caccia: muore 69enne colpito da fucilata durante una battuta

Argomenti simili trattati di recente

prato incidente caccia muoreIncidente di caccia, 80enne muore in Maremma - Incidente mortale di caccia questa mattina nei boschi a Tirli, nel Comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto), in Maremma, dove un uomo di 80 anni, residente a Tirli, è morto dopo essere stato col ... Lo riporta msn.com

prato incidente caccia muoreCastiglione della Pescaia, tragico incidente di caccia: 80enne muore colpito da una fucilata - E’ successo nella frazione di Tirli, durante una battuta di caccia al cinghiale. Riporta msn.com

prato incidente caccia muoreMuore a 80 anni in un incidente di caccia - CASTIGLIONE DELLA PESCAIA: L'intervento dei soccorritori del 118 non ha evitato la tragedia: un uomo di 80 anni è morto nel mezzo al bosco. Scrive toscanamedianews.it

Cerca Video su questo argomento: Prato Incidente Caccia Muore