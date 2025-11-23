Pras Michel, membro fondatore dei Fugees, insieme a Wyclef Jean e Lauryn Hill, è stato condannato a quattordici anni di carcere per il suo coinvolgimento in un sistema di riciclaggio di denaro malese da miliardi di dollari. Il caso in questione era incentrato sul magnate degli affari Jho Low, vero nome Low Taek Jho, accusato di essersi appropriato indebitamente di 4,5 miliardi di dollari dal fondo 1Malaysia Development Berhad ( 1MDB ). Low ha negato tutte le accuse e sostiene la sua innocenza. Secondo quanto riportato da Billboard e Consequence, Michel avrebbe lavorato per suo conto e avrebbe deliberatamente omesso di registrarsi ai sensi del Foreign Agents Registration Act. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pras Michel, il rapper dei Fugees è stato condannato a quattordici anni di carcere