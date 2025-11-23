Possibile RIVOLUZIONE in Serie A? La proposta sulle soste per le Nazionali fa discutere di cosa si tratta

Le soste relative alle nazionali hanno sempre creato dibattiti e proposte. Tante infatti le lamentele riguardo i troppi impegni o lo ‘spezzare’ il campionato per troppe volte. La proposta arrivata nelle ultime ore è rivoluzionaria, e riguardo l’utilizzo degli stadi di Serie A durante la sosta internazionale. Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha proposto l’uso degli stadi della massima serie maschile per la Serie A femminile quando questi sono liberi. Linari: “Aprire gli stadi per la Serie A femminile”. Ai microfoni di Tuttosport, il difensore dell’Italia e del London City Lionesses Elena Linari ha trattato l’argomento dell’utilizzo degli stadi della Serie A maschile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

