Possibile RIVOLUZIONE in Serie A? La proposta sulle soste per le Nazionali fa discutere di cosa si tratta

Rompipallone.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le soste relative alle nazionali hanno sempre creato dibattiti e proposte. Tante infatti le lamentele riguardo i troppi impegni o lo ‘spezzare’ il campionato per troppe volte. La proposta arrivata nelle ultime ore è rivoluzionaria, e riguardo l’utilizzo degli stadi di Serie A durante la sosta internazionale. Il difensore dell’Italia femminile Elena Linari ha proposto l’uso degli stadi della massima serie maschile per la Serie A femminile quando questi sono liberi. Linari: “Aprire gli stadi per la Serie A femminile”. Ai microfoni di Tuttosport, il difensore dell’Italia e del London City Lionesses Elena Linari ha trattato l’argomento dell’utilizzo degli stadi della Serie A maschile. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

possibile rivoluzione in serie a la proposta sulle soste per le nazionali fa discutere di cosa si tratta

© Rompipallone.it - Possibile RIVOLUZIONE in Serie A? La proposta sulle soste per le Nazionali fa discutere, di cosa si tratta

Scopri altri approfondimenti

Health Serie: Oncologia di precisione, la rivoluzione possibile - Sono in arrivo nuove terapie mirate per il trattamento di diverse neoplasie, quali ad esempio il tumore del polmone, il tumore della mammella, tumore della tiroide. quotidianosanita.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Possibile Rivoluzione Serie Proposta