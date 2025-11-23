Porana (Pavia), 23 novembre 2025 - Hanno acceso una griglia per cucinare all'interno di un appartamento, che è stato invaso dal fumo. Cinque persone, straniere originarie della Georgia, sono rimaste intossicate, per fortuna non in modo particolarmente grave, ma sono state comunque tutte trasportate al pronto soccorso dell'ospedale di Voghera, per le successive valutazioni sull'eventuale necessità di trasferimento in altre strutture sanitarie con camera iperbarica. La richiesta di soccorsi è scattata verso le 4 di oggi, domenica 23 novembre, da un appartamento in via Pertini a Porana, frazione di Pizzale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Porana, griglia accesa in casa: cinque intossicati dal fumo