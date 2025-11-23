Ponte dell’Immacolata | il San Carlone di Arona riapre per tre giorni speciali

Novaratoday.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del ponte dellImmacolata, la Statua di San Carlo ad Arona apre le sue porte per tre giornate speciali, curate da Archeologistics, offrendo ai visitatori l’occasione di vivere un’atmosfera festiva e suggestiva.Dal 6 all’8 dicembre sarà possibile esplorare il complesso monumentale e. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

