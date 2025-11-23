POMIGLIANO D’ARCO (NAPOLI), 23 novembre 2025 – Una donna di origine asiatica, verosimilmente cinese, è stata trovata morta questa mattina sulla pista ciclabile nei pressi della vecchia stazione della Circumvesuviana di Pomigliano d’Arco, un’area molto frequentata da sportivi e residenti. La vittima era riversa a terra con una ferita alla testa provocata da un colpo d’arma da fuoco. Accanto al corpo i militari hanno trovato una pistola, ora sottoposta a sequestro. I Carabinieri della locale stazione, la Polizia Municipale e il magistrato di turno sono intervenuti sul posto. La Scientifica sta eseguendo i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: donna trovata morta sulla pista ciclabile, accanto a lei una pistola