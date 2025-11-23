Pogba | Ho sempre sperato di tornare in campo perché so di avere la coscienza pulita

Entrato in campo all’85esimo, Paul Pogba ha ricominciato a giocare dopo due anni dalla squalifica per doping, nella sconfitta del suo Monaco 4-1 contro il Rennes. Le parole di Pogba. A fine gara, il centrocampista francese ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da L’Equipe: « Sono rimasto deluso per aver perso questa partita, ma alla fine è comunque bello tornare in campo. Sono venuto qui per aiutare la squadra a segnare e non prendere gol. L’accoglienza del pubblico mi ha davvero toccato. Vederli alzarsi e applaudire, non lo immaginavo. Grazie a tutti ». « Volevo portare una buona energia al gruppo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pogba: «Ho sempre sperato di tornare in campo, perché so di avere la coscienza pulita»

