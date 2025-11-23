La città di Pizzo ha ospitato un’iniziativa dedicata alla Settimana mondiale contro la violenza sulle donne, un momento di partecipazione e riflessione che ha coinvolto istituzioni, cittadini e mondo della cultura. All’evento ha preso parte anche Mariangela Preta, direttrice dei Musei civici, che ha portato il proprio saluto istituzionale sottolineando l’importanza di un impegno collettivo e costante su un tema così centrale per la comunità. Preta ha espresso la propria emozione per aver partecipato a una manifestazione definita “ricca di arte, riflessioni e impegno civile”, ringraziando in particolare Anna Callipo per la sensibilità e la dedizione con cui ha organizzato l’incontro. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Pizzo. Evento per la Settimana mondiale contro la violenza sulle donne: il saluto della direttrice dei Musei civici Mariangela Preta