Piovani dopo il successo | Bella vittoria le ragazze hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo
Inter News 24 Piovani esalta il gruppo nerazzurro dopo il 2-0 inflitto quest’oggi alla Lazio Women: morale ritrovato e dediche speciali. Vittoria pesante per le nerazzurre di Gianpiero Piovani, che nella 7ª giornata della Serie A femminile hanno superato la Lazio Women grazie alla doppietta dell’attaccante belga Tessa Wullaert, protagonista assoluta allo Stadio Mirko Fersini. Il successo arriva dopo settimane di buone prestazioni non sempre accompagnate dai risultati, restituendo fiducia e punti in classifica prima della sosta. A margine della gara, il tecnico ha espresso soddisfazione sottolineando lo spirito del gruppo e la crescita continua della squadra. 🔗 Leggi su Internews24.com
