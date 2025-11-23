Piombino 40enne rifiuta di sottoporsi al controllo antidroga dei carabinieri | denuncia e ritiro della patente
Un 40enne di Piombino è stato denunciato dai carabinieri dopo essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento preliminare sull'assunzione di sostanze stupefacenti alla guida. I militari lo hanno fermato per un controllo nelle scorse sere in via Lombroso, a pochi passi dal centro cittadino. Gli. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
