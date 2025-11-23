Pioggia e vento | a Benevento domani chiusura per villa parchi e cimitero
Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale che, a partire dalle ore 09:00 di domani 24 novembre e e fino alle 24 ore successive prevede raffiche di vento forti e precipitazioni anche a carattere di rovescio e temporale, con ordinanza sindacale è stata disposta la chiusura per la giornata di domani 24 novembre: – della villa comunale e dei parchi cittadini; – del cimitero comunale, ferme restando le regolari attività di accoglienza dei funerali (con presenza dei familiari dei defunti) e di operatività interna improrogabile, che dovranno comunque essere svolte con particolare attenzione e cautela da parte degli operatori. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
