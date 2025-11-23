Piano Ucraina-Russia Trump apre alla trattativa | Vertice a Ginevra la delegazione di Kiev incontra quella europea | Erdogan parlerà con Putin lunedì
In Svizzera si apre il confronto Ue-Usa-Ucraina sulla proposta statunitense mentre i leader europei chiedono garanzie su confini, deterrenza e capacità difensive di Kiev. Zelensky: "Si fermi il bagno di sangue". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
