Piano Ucraina-Russia Trump apre alla trattativa | Vertice a Ginevra la delegazione di Kiev incontra quella europea e americana | Erdogan parlerà con Putin lunedì
In Svizzera si apre il confronto Ue-Usa-Ucraina sulla proposta statunitense mentre i leader europei chiedono garanzie su confini, deterrenza e capacità difensive di Kiev. Zelensky: "Si fermi il bagno di sangue". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Il piano di pace di Donald Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina rischia di vanificare tutti gli sforzi fatti da Kiev per non soccombere a Mosca dal 24 febbraio 2022 – data di inizio dell’invasione russa – a oggi, allontanando la “pace dignitosa” a cui più vo Vai su Facebook
#Ucraina Trump rettifica sul piano di pace e apre a Kiev: "Non è la proposta definitiva". I leader UE: per Merz "serve il consenso incondizionato di Kiev", per Macron "solo la deterrenza ferma la Russia", Meloni ribadisce che "l'Italia è pronta a lavorare per una Vai su X
Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, piano di Trump per la pace: dai territori ceduti a Mosca alle garanzie per Kiev ... Come scrive tg24.sky.it
Il vertice Ue-Usa-Ucraina sul piano Trump - Il segretario di Stato americano Marco Rubio è atterrato a Ginevra, dove funzionari statunitensi, ucraini ed europei si stanno riunendo per discutere il piano del presidente Usa Donald Trump per porre ... ansa.it scrive
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Trump, «Mio piano di pace non è offerta definitiva a Kiev» - Il presidente Usa segnala un potenziale margine di aggiustamento dopo le proteste di Zelensky: le proposte costringono l'Ucrain ... Scrive corriere.it