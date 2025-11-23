Piano pace per KievUsa | ok a modifiche

21.45 "L'incontro più produttivo mai avuto finora" e "stiamo modificando il piano" Così a Ginevra il segretario di Stato Usa Rubio ai colloqui sul piano di pace tra Kiev e Mosca. 24 punti invece di 28. Tra le ipotesi la costruzione di un muro di sicurezza sulla linea del cessate il fuoco, l'esercito ucraino di 800.000 unità "in tempo di pace" invece di 600.000.L'uso degli asset congelati di Mosca per ricostruire e per risarcire l'Ucraina e la garanzia Usa che riflette l'Articolo 5 della Nato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

