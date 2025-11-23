Perugia all’Egea Store il 28 novembre incontro con Francesco Verrina su Charlie Parker

Venerdì 28 novembre l’Egea Store di Perugia ospiterà un evento dedicato al jazz e alla figura di Charlie Parker. Francesco Verrina presenterà il suo libro “Charlie Parker, il Musicista Perfetto”, un approfondimento sulla vita, la carriera e il genio del celebre sassofonista statunitense. L’incontro offrirà al pubblico l’opportunità di scoprire curiosità e dettagli sulla musica di Parker e sul suo impatto culturale, con un dialogo diretto con l’autore. Verrina ha invitato appassionati e lettori a partecipare, sottolineando il piacere di incontrare personalmente chi vorrà prendere parte all’evento. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

