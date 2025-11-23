Pericolo di fuga Bolsonaro in carcere prima del tempo

Cms.ilmanifesto.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il piano di fuga, se di questo si può parlare, era piuttosto improbabile, ma Jair Bolsonaro deve aver pensato di non aver molto da perdere. Un piano che inizia con . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

pericolo di fuga bolsonaro in carcere prima del tempo

© Cms.ilmanifesto.it - «Pericolo di fuga», Bolsonaro in carcere prima del tempo

News recenti che potrebbero piacerti

pericolo fuga bolsonaro carcereBolsonaro portato in carcere: “Stava tentando la fuga” - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "Bolsonaro portato in carcere: “Stava tentando la fuga”" pubblicato il 23 Novembre 2025 a firma di Fq ... Scrive ilfattoquotidiano.it

pericolo fuga bolsonaro carcereL’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, già agli arresti domiciliari, ora è stato incarcerato - La polizia federale brasiliana sabato ha arrestato e portato in carcere l’ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che da agosto era agli arresti domiciliari. ilpost.it scrive

pericolo fuga bolsonaro carcereBrasile, arrestato l’ex presidente Bolsonaro - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha affermato nella decisione che ha portato alla carcerazione preventiva di Jair Bolsonaro che l’ex presidente avrebbe tentato di toglie ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pericolo Fuga Bolsonaro Carcere