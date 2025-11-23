Pericolo di fuga Bolsonaro in carcere prima del tempo

Il piano di fuga, se di questo si può parlare, era piuttosto improbabile, ma Jair Bolsonaro deve aver pensato di non aver molto da perdere.

Arrestato Bolsonaro: l'ex presidente brasiliano avrebbe tentato di togliersi la cavigliera elettronica che porta da quasi 4 mesi e ciò quindi segnala un pericolo di fuga con il rischio imminente di evasione dai domiciliari

Arrestato Bolsonaro: l'ex presidente brasiliano avrebbe tentato di togliersi la cavigliera elettronica che porta da quasi 4 mesi e ciò quindi segnala un pericolo di fuga con il rischio imminente di evasione dai domiciliari

Bolsonaro portato in carcere: "Stava tentando la fuga"

L'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, già agli arresti domiciliari, ora è stato incarcerato - La polizia federale brasiliana sabato ha arrestato e portato in carcere l'ex presidente del Brasile Jair Bolsonaro, che da agosto era agli arresti domiciliari.

Brasile, arrestato l'ex presidente Bolsonaro - Il giudice della Corte suprema brasiliana, Alexandre de Moraes, ha affermato nella decisione che ha portato alla carcerazione preventiva di Jair Bolsonaro che l'ex presidente avrebbe tentato di toglie