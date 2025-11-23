l’evoluzione di “suits” e il destino del suo spin-off “suits la”. Il successo della serie televisiva “Suits” ha portato alla creazione di una trasposizione in versione spin-off, “Suits LA”. Questa produzione secondaria è stata cancellata dopo una sola stagione. In questo approfondimento, si analizzeranno le ragioni di questa decisione, il ruolo fondamentale dei protagonisti e le dinamiche che hanno influenzato il destino dello spin-off. le cause del fallimento di “suits la”. analisi dei dati di ascolto e back critici. Il calo di audience e le scarse valutazioni hanno rappresentato gli elementi principali che hanno portato alla fine di “Suits LA”. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Perché suits la comedy legale ha fallito: il ruolo di mike e harvey