Perché knives out 3 si chiama wake up dead man
il nuovo capitolo della saga "knives out": "wake up dead man" in arrivo su netflix. Il terzo film della serie "Knives Out" sta per essere rilasciato, con una strategia di distribuzione che si distingue rispetto ai precedenti capitoli. La pellicola, dal titolo "Wake Up Dead Man", arriverà su Netflix il 12 dicembre 2025, a due settimane da una limitata uscita nelle sale cinematografiche. La scelta di un nome differente rispetto a "Knives Out 3" ha motivazioni di natura commerciale e narrativa, che approfondiremo nel seguito. perché "wake up dead man" non è chiamato "knives out 3". una scelta strategica e narrativa.
