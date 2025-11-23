Perché il anime del 1997 considerato leggendario non invecchia bene

Jumptheshark.it | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l’anime del 1997 di berserk: un classico che fatica a mantenere il passo con i criteri moderni. Tra le produzioni animate più emblematiche degli anni ’90, l’adattamento di berserk realizzato nel 1997 rappresenta un punto di riferimento per i fan della narrativa dark fantasy. Nonostante l’epoca, questa serie ha lasciato un’impronta indelebile grazie alla sua atmosfera oscura, ai personaggi tragici e allo stile medievale crudo, che si distanziava dai tipici sh?nen di allora. La serie mostra anche limiti evidenti che, con gli occhi del presente, risultano più evidenti che mai. significative omissioni nella trama e nei personaggi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

perch233 il anime del 1997 considerato leggendario non invecchia bene

© Jumptheshark.it - Perché il anime del 1997 considerato leggendario non invecchia bene

Altre letture consigliate

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Anime 1997 Considerato