Per la Omag-Mt una prova di carattere | Milano passa 3–0 ma le romagnole convincono
A Cervia il Vero Volley Milano rispetta il pronostico e si impone 3–0, ma l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano esce dal campo con indicazioni positive. La squadra di Bellano tiene testa a una delle corazzate della Serie A1, restando in partita per lunghi tratti e cedendo solo ai vantaggi un. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Omag Mt alla prova Egonu. Big match contro Milano. Tutto esaurito a Cervia - Straube: "Non abbiamo nulla da perdere, potremo giocare con la mente libera". Riporta msn.com
Volley B1 femminile, per l'Omag c'è il Vero Milano - L’interesse e l’entusiasmo che si respirano attorno a questo incontro confermano ... Come scrive altarimini.it
Omag – MT: vittoria di carattere al Palabarton di Perugia - Mt San Giovanni in Marignano ottiene una vittoria fondamentale nella corsa salvezza, espugnando il PalaBarton di Perugia con un 3- Secondo chiamamicitta.it