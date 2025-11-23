T HE PITT Genere: medical drama Regia. R. Scott Gemmill. Con Noah Wyle, Patrick Ball, Katherine Lanasa, Supriya Ganesh, Fiona Dourif, Tay Lord Earden, Ned Brower. Su Sky Atlantic “The Pitt”, il trailer del nuovo medical drama con Noah Wyle, in arrivo su Sky e Now X Leggi anche › “The Pitt”: scaraventati nel vivo di un pronto soccorso per 15 ore filate Quando E.R. – Medici in prima linea incontra 24. La serie tv che sta provando a rinverdire i fasti del medical drama, uno dei generi da sempre di maggior successo e radicamento della serialità statunitense, è un viaggio a perdifiato dentro le strutture stesse di un sistema sanitario in difficoltà, dove l’emergenza diventa regola e lo stress di medici e infermieri il vero punto di caduta del racconto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama i drammi ambientati negli ospedali e le narrazioni mediche.