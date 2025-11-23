Pellegrini non rinnova ancora con la Roma a gennaio il Napoli può approfittarne

Lorenzo Pellegrini ha un contratto in scadenza con la Roma a giugno 2026. Tuttavia, nonostante ora stia avendo un ruolo centrale nella squadra e abbia chiarito i dissapori con i tifosi, il suo rinnovo è in stand-by. E qualche club, tra cui anche il Napoli che si era mostrato interessato, potrebbe approfittarne. In stand-by il rinnovo di Pellegrini con la Roma. Come riportato da Sportmediaset: Lorenzo Pellegrini è tornato protagonista della Roma, ma nonostante un ruolo più centrale con Gasperini in panchina e un riavvicinamento anche con i tifosi, l’ex capitano giallorosso non ha ancora trovato l’accordo per rinnovare il contratto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

