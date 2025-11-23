Pazienza finita addio Lewandowski | il sogno di Allegri è lui

Si parla spesso di Robert Lewandowski in orbita Milan, ma ci sarebbe un altro calciatore effettivamente da considerare in questo senso. Nelle ultime settimane, si è parlato spesso di Robert Lewandowski in orbita Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un atatccante prolifico capace di sfruttare a pieno le azioni che gli esterni e i centrocampisti propongono a Santiago Gimenez, che nel corso di questa stagione è rimasto ancora a zero reti siglate in Serie A. Un digiuno che sta costringendo Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, a trovare soluzioni alternative, visto e considerato che l’apporto della punta principale sta di fatto mancando. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Pazienza finita, addio Lewandowski: il sogno di Allegri è lui

Leggi anche questi approfondimenti

Due settimane di lavori, avevano detto. Ora sono due mesi che vi lavate i denti in cucina. Con un secchio e con la pazienza finita. Dopotutto ristrutturare una stanza da bagno non è un gioco da ragazzi ma un lavoro di estrema precisione. Ristrutturare un ba - facebook.com Vai su Facebook

Il cittadino francese, arrestato in Venezuela senza un capo d'imputazione e incarcerato nello stesso penitenziario del cooperante italiano, è atterrato a Parigi. Armanda Colusso: "Sono stata troppo paziente ed educata ma ora la pazienza è finita" Vai su X

Addio a Pazienza, il 'faccendiere' dei misteri d'Italia - Sulla copertina del suo ultimo libro rivendicava che la parola 'faccendiere', che avrebbe avuto in futuro tanto successo sulla stampa italiana, era stata coniata ad hoc da Eugenio Scalfari per la sua ... Si legge su ansa.it

Jovic scaricato da Zidane, la pazienza è finita - Il suo futuro al Real Madrid sembra sempre più nero perché, secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la pazienza di Zinedine Zidane con Luka Jovic è finita e a gennaio si avvicina l'addio. Lo riporta calciomercato.com