Partita equilibrata fino all’ultimo possesso Ma è Quarrata a gioire all' overtime

23 nov 2025

Al PalaCosta va in scena una partita equilibrata per 45 minuti ma, dopo un supplementare, la Consorzio Leonardo Dany Quarrata ottiene la vittoria con il punteggio di 83-88. “Abbiamo giocato bene per 35 minuti poi abbiamo avuto un blackout che ci è costato due punti - afferma Kevin Brigato -. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

