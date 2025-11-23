Partenza difficile a Napoli Palladino | Ripartiamo dal secondo tempo Scamacca ha dato spirito
La prima Atalanta di Raffaele Palladino è dai due volti: brutto il primo tempo, buono il secondo, con Gianluca Scamacca a marcare la differenza. A Napoli arriva una sconfitta per 3-1, maturata interamente nei primi 45 minuti, dopo aver tentato una rimonta nella ripresa. Il tecnico guarda ai prossimi impegno con maggior ottimismo grazie all’ottima seconda parte di gara, come ha spiegato nel post partita a Sky, Dazn e conferenza stampa. Napoli-Atalanta 3-1, le parole di Palladino. Il primo tempo difficile – “Ci aspettavamo che il Napoli partisse forte, sono stati bravi ad andare uomo su uomo. Siamo partiti contratti anche per la loro bravura. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
SKY - Atalanta, Palladino: "Disputato un buon secondo tempo, bravo il Napoli a chiudersi" - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro il Napoli. Secondo msn.com
