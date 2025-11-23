Parola e silenzi principi ordinatori del cosmo vedico
Esiste un’India non nebbiosamente mistica o estatica, ma filologica, grammaticale, intellettualmente inflessibile, che in nulla coincide con i vaghi cliché spiritualistici che l’Occidente le ha cucito addosso: è l’India che . Parola e silenzi, principi ordinatori del cosmo vedico il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
News recenti che potrebbero piacerti
Si è allenato duramente nel silenzio totale. Mai una parola fuori posto. Quando festeggiò lo scudetto con la squadra sul lungomare, disse di sentirsi quasi a disagio nello stare sul bus e non tra la gente, perché lui è uno di noi. Finalmente il giusto premio. PAS - facebook.com Vai su Facebook