Parma Pelle d' acciaio | strappa tre punti a Verona e sale
Pellegrino testa e cuore (e pure piede sinistro) del Parma. La terza doppietta in Serie A dell’argentino nato a Valencia e giramondo del pallone, vale la seconda vittoria in campionato per i crociati che salgono a quota 11 e respirano dopo il 2-1 rifilato al Verona in rimonta. La prima vittoria. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Parma, Pelle d'acciaio: strappa tre punti a Verona e sale - 1 la sfida salvezza del Bentegodi grazie a una doppietta (la terza in Serie A, la seconda in questo campionato) di Pellegrino. Scrive parmatoday.it
Sforbiciata di Pellè, poi la doppietta di Scamacca. Il Parma si butta via, 1-2 Genoa - La doppietta di Gianluca Scamacca, 22 anni, azzera la gran rovesciata di Graziano Pellè. Riporta ilgazzettino.it
