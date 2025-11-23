Parma la strada giusta è Cuesta | vittoria a Verona con super Pellegrino Tutto facile per la Lazio

VERONA-PARMA 1-2 Marcatori: 18'pt e 35'st Pellegrino, 20'st Giovane.. VERONA (3-5-2): Montipò 6; Bella-Kotchap 6 (43'st Harroui sv), Nelsson 5.5 (19'st Nunez 6), Frese 5.5; Belghali 6, Akpa Akpro 5.5 (1'st Al Musrati 6), Gagliardini 6, Bernede 5.5 (9'st Mosquera 6.5), Bradaric 6; Giovane 5.5, Orban 5.5 (19'st Sarr 5.5). In panchina: Perilli, Toniolo, Oyegoke, Yellu, Valentini, Slotsager, Ebosse,. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Parma, la strada giusta è... Cuesta: vittoria a Verona con super Pellegrino. Tutto facile per la Lazio

