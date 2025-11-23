Parma Juventus Under 16 0-2 i bianconeri sono infermabili | 10 su 10 per Gridel ancora in gol il duo Pamé-Pipitò Il recap del match

di Fabio Zaccaria Parma Juventus Under 16 0-2, 10 vittorie di fila per Gridel: Pamé e Pipitò regalano l’ennesimo successo ai bianconeri che volano imbattuti in classifica. Il recap del match valido per 10ecima giornata. Non smette di stupire la Juventus Under 16 di mister Gridel. I bianconeri infatti dopo aver abbattuto il Bologna nello scontro diretto d’altissima classifica hanno ottenuto la decima vittoria consecutiva di questo campionato. Questa volta la vittima è il Parma che si è dovuto arrendere alle reti di Pamé prima e Pipitò in seguito. Un gol per tempo, il primo sul finire della prima frazione e il secondo a metà inoltrata di ripresa è bastato a ottenere nuovamente il massimo della posta in palio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

