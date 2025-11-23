Parlare da soli? Fa bene al cervello e per un motivo specifico

Per anni, parlare da soli ad alta voce è stato considerato un comportamento bizzarro o, peggio, un segnale di disagio. Ma la scienza moderna sta ribaltando completamente questa visione! Recenti ricerche psicologiche dimostrano che il dialogo verbale con sé stessi è un’abitudine estremamente benefica che potenzia le nostre capacità cognitive, specialmente la memoria e la concentrazione. Il Professor Gary Lupyan, esperto di psicologia dell’Università del Wisconsin, conferma che verbalizzare i pensieri non è affatto un atto irrazionale. È uno strumento che il tuo cervello utilizza per ottimizzare le prestazioni e velocizzare il ragionamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it

