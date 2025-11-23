Parlare da soli? Fa bene al cervello e per un motivo specifico
Per anni, parlare da soli ad alta voce è stato considerato un comportamento bizzarro o, peggio, un segnale di disagio. Ma la scienza moderna sta ribaltando completamente questa visione! Recenti ricerche psicologiche dimostrano che il dialogo verbale con sé stessi è un’abitudine estremamente benefica che potenzia le nostre capacità cognitive, specialmente la memoria e la concentrazione. Il Professor Gary Lupyan, esperto di psicologia dell’Università del Wisconsin, conferma che verbalizzare i pensieri non è affatto un atto irrazionale. È uno strumento che il tuo cervello utilizza per ottimizzare le prestazioni e velocizzare il ragionamento. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Contenuti che potrebbero interessarti
La Francia sarà il primo califfato islamico d’Europa. I giovani musulmani, che sono nati e cresciuti in Francia, si sentono tutto tranne che francesi. E c’è chi ha ancora il coraggio di parlare di Ius Soli? Vai su X
"Torneremo a parlare di niente In un viaggio persi sulle nuvole... Si Meglio da soli che in un mare di gente Ma forse è meglio se resti con me..." https://youtu.be/Yh2_pBKweeg?si=OzlxB82q8Jsg91aD Giuliana Triscari un emozione fortissima ascoltare il tuo ulti - facebook.com Vai su Facebook
Uscire tra soli uomini fa bene alla salute - Lo studio è stato condotto sui machachi Babary specie animale che si scopre essere particolarmente simile a quella dei maschi occidentali medi. panorama.it scrive