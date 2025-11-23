Parla il padre della famiglia nel bosco | Riporterò a casa i miei figli

La vicenda della famiglia che vive in un bosco a Palmoli, in provincia di Chieti, continua ad alimentare il dibattito dopo il provvedimento con cui il Tribunale per i minorenni dell'Aquila ha disposto l'allontanamento dei tre figli dalla loro casa. "Il nucleo familiare vive in una condizione di disagio abitativo", si legge nel provvedimento firmato dal giudice. "I membri della famiglia non hanno interazioni sociali, non hanno entrate fisse, nella dimora non sono presenti i servizi igienici e i bambini non frequentano la scuola". Fortunatamente grazie alla mediazione dell'avvocato Angelucci, il quale tutela gli interessi del padre e della madre dei piccoli, Catherine Birmingham, australiana di 45 anni, ha ricevuto il via libera per raggiungerli nella casa famiglia a Vasto in cui sono stati costretti a trasferirsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

