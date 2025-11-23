Parigi senza bilancio promozione per Roma

Per la prima volta nella storia, quasi l’intera Assemblea francese ha bocciato la legge finanziaria. C’è la concreta possibilità di arrivare a una sorta di proroga che costerebbe 11 miliardi. Nelle stesse ore Moody’s migliorava il giudizio sul debito italiano. C’era una volta l’Italia pecora nera dell’Europa. Era il tempo in cui Parigi e Berlino si ergevano a garanti della stabilità economica europea, arrivando al punto di condizionare la vita di un governo e «consigliare» un cambio della guardia a Palazzo Chigi (come fu la staffetta tra Berlusconi e Monti con lo spread ai massimi). Sembra preistoria se si guarda alla situazione attuale con la premier Giorgia Meloni che riceve l’endorsement di organi di stampa, come l’ Economist, anni luce distante ideologicamente dal centro destra e mai tenero con l’Italia e, più recente, la promozione delle agenzie di rating. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Parigi senza bilancio, promozione per Roma

Argomenti simili trattati di recente

Cambio io cambia il mondo . Polytunes · Success. Per la prima volta alla COP è stato allestito il padiglione del Global Ethical Stocktake, uno strumento che amplia il “Global Stocktake” (bilancio globale previsto dall’Accordo di Parigi che ogni cinque anni misur Vai su Facebook

Centotrenta morti, più di quattrocento feriti: è il terribile bilancio degli attentati islamisti compiuti al #Bataclan e in altri luoghi di Parigi, dieci anni fa. Oggi una marcia ha ricordato quell’orrore, in cui perse la vita anche la giovane italiana Valeria Solesin. #Tg1 Vai su X

Parigi: "Lotteremo per ogni centesimo della Pac nel Bilancio europeo" - "Siamo in un momento di turbolenza geopolitica in cui l'Europa ha bisogno di un bilancio ambizioso". Da ansa.it

Viaggio in treno a Parigi: perché questo è il momento giusto per prenotare - Ogni stagione porta con sé un’atmosfera unica, ma l’autunno ha un fascino particolare: le foglie dorate lungo i viali alberati, i caffè con il profumo di ... Riporta siviaggia.it

Parigi, due morti e 559 arresti il bilancio degli scontri per la festa Champions - È di due persone morte e di almeno 559 arresti il drammatico bilancio a Parigi di una notte di scontri e violenze per i festeggiamenti per la finale di Champions League, vinta dal Paris- Secondo tgcom24.mediaset.it