Palladino rammaricato | Complimenti al Napoli ma ci sono demeriti nostri I miei calciatori son dei soldati mi hanno impressionato per questo motivo

Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha parlato così dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A. Queste le sue dichiarazioni. A DAZN dopo la sconfitta all’esordio con l’Atalanta contro il Napoli per 3-1, il tecnico Raffaele Palladino ha rilasciato queste dichiarazioni. SCONFITTA – « Bisogna analizzare bene le partite, che danno spunti. Bisogna fare i complimenti al Napoli perché ha interpretato bene la partita, è venuto bene in avanti. Noi abbiamo messo Pasalic per tirare fuori il loro centrale, ma loro sono stati bravi. È stato demerito nostro, della squadra, perché potevamo trovare meglio Pasalic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

