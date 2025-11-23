Palladino dopo il debutto | Ripartiamo dalla reazione del secondo tempo

Forzazzurri.net | 23 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Palladino, dopo questo esordio sulla panchina dell’Atalanta, da che cosa riparte? Dall’analisi del primo tempo . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

palladino dopo il debutto ripartiamo dalla reazione del secondo tempo

© Forzazzurri.net - Palladino dopo il debutto: “Ripartiamo dalla reazione del secondo tempo”

Approfondisci con queste news

palladino dopo debutto ripartiamoPalladino dopo il debutto: “Ripartiamo dalla reazione del secondo tempo” - Palladino dopo il debutto: “Ripartiamo dalla reazione del secondo tempo” Palladino, dopo questo esordio sulla panchina dell'Atalanta, da che cosa riparte? Lo riporta forzazzurri.net

SKY - Atalanta, Palladino: "Iniziare a Napoli un segno del destino, sono emozionato, abbiamo qualità, ripartiamo con autostima" - Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Napoli. Da napolimagazine.com

palladino dopo debutto ripartiamoNapoli-Atalanta 3-1, risultato finale della partita di Serie A: gli azzurri tornano a vincere, gli highlights - Atalanta di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Palladino Dopo Debutto Ripartiamo