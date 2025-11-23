Palio Fiorentino foto e classifica della corsa
Sesto Fiorentino, 23 novembre 2025 – Sesto Fiorentino ha vissuto ancora una volta la magia del suo Palio podistico, giunto alla 23ª edizione, con un'organizzazione impeccabile curata dal GS Il Fiorino, autentico presidio sportivo della città. Una manifestazione che, anno dopo anno, conferma quanto la corsa possa diventare identità, appartenenza e orgoglio per un’intera comunità. Le foto del Palio Fiorentino Il programma ha proposto sia la gara nazionale FIDAL sui 10 km, disputata su percorso omologato e completamente chiuso al traffico, sia la gara open sulla stessa distanza, aperta agli enti di promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
https://www.uisp.it/firenze/pagina/podismo-domenica-il-palio-fiorentino-due-eventi-in-uno-grazie-a-unidea-innovativa-del-gs-il-fiorino @ilfiorino.gs Vai su Facebook
Palio Fiorentino, foto e classifica della corsa - Sesto Fiorentino, 23 novembre 2025 – Sesto Fiorentino ha vissuto ancora una volta la magia del suo Palio podistico, giunto alla 23ª edizione, con un'organizzazione impeccabile curata dal GS Il Fiorino ... Come scrive msn.com
Domenica si corre il Palio Fiorentino - Sesto Fiorentino, 20 novembre 2025 – Sesto Fiorentino si prepara ad accogliere una delle sue manifestazioni sportive più sentite e radicate: il Palio Fiorentino, giunto alla sua 23ª edizione, una gara ... Segnala msn.com
Milone mossiere al Palio di Castiglion Fiorentino - Sarà il mossiere del Palio di Legnano, Gennaro Milone, a dirigere la mossa del Palio di Castiglion Fiorentino domenica 15... Scrive ilgiorno.it