Sesto Fiorentino, 23 novembre 2025 – Sesto Fiorentino ha vissuto ancora una volta la magia del suo Palio podistico, giunto alla 23ª edizione, con un'organizzazione impeccabile curata dal GS Il Fiorino, autentico presidio sportivo della città. Una manifestazione che, anno dopo anno, conferma quanto la corsa possa diventare identità, appartenenza e orgoglio per un’intera comunità. Le foto del Palio Fiorentino Il programma ha proposto sia la gara nazionale FIDAL sui 10 km, disputata su percorso omologato e completamente chiuso al traffico, sia la gara open sulla stessa distanza, aperta agli enti di promozione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Palio Fiorentino, foto e classifica della corsa