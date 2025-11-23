PALINSESTI 30 NOVEMBRE-6 DICEMBRE 2025 | SANDOKAN IO SONO FARAH ZECCHINO D’ORO
Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e Cielo dal 30 novembre al 6 dicembre 2025 Rai1 D: Carosello in Love 1ªTv L: Sandokan (14) new M: L’Altro Ispettore (13) new M: L’Altro Ispettore (23) 1ªTv G: Un Professore 3 (36) 1ªTv V: The Voice Senior (46) S: Ballando con le Stelle (1113) Canale 5 D: La Notte nel Cuore 1ªTv L: Grande Fratello M: La Notte nel Cuore 1ªTv M: Gigi e Vanessa Insieme (33) G: V: Io Sono Farah new S: Tu Sì Que Vales (1111) Altre segnalazioni Il 3011, ore 17:20-19:55 – Lo Zecchino d’Oro: Finale Il 0212, ore 9:25 – Santa Messa del Papa Altre segnalazioni Nessuna segnalazione Rai2 D: Il Giorno Sbagliato L: M: Belve fine M: G: Ore 14 Sera V: Brennero (14) R S: S. 🔗 Leggi su Bubinoblog
