Palestinesi accusati di operare dalla Polonia e non da Gaza? La nuova funzione di X che alimenta complotti e disinformazione
Sfruttando una nuova funzione di X, diversi utenti sostengono di aver “smascherato” attivisti o reporter palestinesi, accusandoli di collegarsi in realtà da Paesi lontani da Gaza come Nigeria, Polonia, Sudafrica o Stati Uniti. Nei post circolati online compaiono gli screenshot della nuova etichetta che indica il Paese associato al profilo, mostrata ad esempio negli account di Motasem A. Dalloul (@AbujomaaGaza) o di Nadra (@Nadrafromgaza), descritti rispettivamente come “Account based in Nigeria” o “Account based in Poland”. Da qui l’accusa: sarebbero “propagandisti stranieri” o “truffatori” che fingono di trovarsi nella Striscia. 🔗 Leggi su Open.online
