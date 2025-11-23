Palermo in rosa in migliaia sfidano il maltempo di corsa contro la violenza sulle donne

Alla fine è spuntato anche il sole. Quest'anno la “Palermo in Rosa” è stata più forte del meteo avverso e si è conclusa con numeri da record. L'evento ludico-motorio, che ha raggiunto la sua settima edizione, è dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne e i femminicidi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

