Pagelle Verona Parma TOP e FLOP del match di Serie A disputato al Bentegodi
Pagelle Verona Parma, ecco i TOP e FLOP delle due squadre al termine del match valido per l’attuale giornata di Serie A 20252026 Queste le nostre pagelle di Verona Parma: ecco i top e flop del match valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. 🔗 Leggi su Calcionews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
La coppia d'attacco, una difesa solidissima, un duo di centrocampo che è una dinamo Le pagelle di Verona-Atalanta 0-5: tutti i voti ai nerazzurri ? Vai su Facebook
Verona-Inter 1-2, le pagelle della partita di Serie A #SkySport #SkySereA Vai su X
Pagelle Pisa Lazio, ecco i TOP e FLOP della sfida di Serie A - 0 e valido per la nona giornata di Serie A 2025/2026 Dopo la bellissima vittoria contro la Juventus, la Lazio frena ... Segnala calcionews24.com