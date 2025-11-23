Pagelle slalom femminile Gurgl 2025 | Shiffrin spaventosa Colturi fa il massimo Ljutic delude Della Mea che spreco!
PAGELLE SLALOM GURGL 2025. Domenica 23 novembre MIKAELA SHIFFRIN 10: spaziale. Sembra letteralmente fare un altro sport rispetto alle rivali. Dopo una prima manche nella quale, stranamente, non aveva fatto il vuoto come successo a Levi, nella seconda è devastante. Sembra non avere gli sci sotto i piedi ma due razzi. Va semplicemente ad un’altra velocità. 1.23 a Lara Colturi, 1.41 a Camille Rast. 2.05 alla sesta. Quasi 3 secondi alla decima. Sta riscrivendo il concetto di “dominio”. Vittoria numero 103 in Coppa del Mondo. La numero 66 in slalom, il podio numero 159. Numeri spa-ven-to-si. Spaventosi! LARA COLTURI 8. 🔗 Leggi su Oasport.it
