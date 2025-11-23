La Salernitana spreca e rischia tanto, Tascone espulso per evitare il ko. La Salernitana mostra segnali di risveglio sotto il profilo del gioco, ma non basta per tornare alla vittoria all’Arechi. Secondo pareggio casalingo consecutivo dopo il risultato ad occhiali con il Crotone. L’1-1 contro il Potenza è figlio di una gara più brillante rispetto alle ultime uscite, specie nella costruzione del gioco e nell’intensità offensiva, ma macchiata da errori e scompensi che hanno concesso agli ospiti molte ripartenze pericolose. Schimenti gela l’Arechi, il Loco evita il peggio. I granata hanno creato, spinto, sfiorato il vantaggio più volte. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pagelle Salernitana-Potenza 1-1, granata troppo leziosi: Ferrari tiene in vetta i granata, deludono alcuni big