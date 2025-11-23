PAGELLE E TABELLINO LAZIO-LECCE 2-0 | Basic in grande spolvero Di Francesco subisce

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 12a giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Esultanza Lazio (Ansafoto) – calciomercato.it Lazio. Provedel 6,5 Marusic 6 Gila 6,5. Dall’87’ Patric sv Romagnoli 6 Pellegrini 6. Dal 74? Lazzari sv Guendouzi 7 Cataldi 6. Dal 45? Vecino 6 Basic 7 Isaksen 6,5. Dall’82’ Pedro sv Dia 6,5. Dall’87’ Noslin 6,5 Zaccagni 6,5 All.: Maurizio Sarri 6,5 La Lazio torna a vincere contro il Lecce, di misura ma solo per la scarsa lucidità e una punta di sfortuna sulle tante occasioni create, doppio palo compreso. Una buona prestazione della squadra di Sarri, con Guendouzi che la decide grazie a un gol un po’ rocambolesco che riscatta e cambia la sua gara fino a quel momento niente affatto positiva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

