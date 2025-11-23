PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1 | serataccia per Calhanoglu e Lautaro Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto

Voti, top e flop del derby andato in scena al Meazza e valevole per la dodicesima giornata di Serie A Milano è rossonera. Pulisic regala il derby al Milan, Allegri sorpassa l’Inter di Chivu e raggiunge Conte al secondo posto. (AnsaFoto) – Calciomercato.it INTER FLOP Sommer 5 – Dà ancora una volta ragione a chi lo considera ormai arrivato. La sua parabola sembra un po’ quella di Handanovic. Akanji 5,5 TOP Acerbi 7 – Leao non passa mai contro di lui e quando si spinge in avanti crea grande apprensione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto

Approfondisci con queste news

PAGELLE E TABELLINO #NapoliAtalanta 3-1: Conte cambia e vince, #Neres e #NoaLang scatenati ? @zullotwit Vai su X

Le probabili formazioni e dove seguire il match tra Messina e Castrumfavara ? https://pascaldesiato.com/2025/10/25/messina-castrumfavara-live-formazioni-tabellino-e-pagelle-dove-vederla-in-streaming/ Pascal Desiato - facebook.com Vai su Facebook

PAGELLE E TABELLINO INTER-MILAN 0-1: serataccia per Calhanoglu e Lautaro, Pulisic è una zanzara e Maignan para tutto - Milan valevole per la 12esima di Serie A: da Leao a Lautaro e Thuram passando per Rabiot e Calhanoglu, top e flop derby ... Come scrive calciomercato.it

Inter-Milan, le pagelle - Thuram anima offensiva, Carlos in cattività. Derby deciso dai portieri - Gli arriva solo un tiro, tutt'altro che irresistibile, e in modo inspiegabile si allunga e lascia il pallone lì sul piede di Pulisic. Riporta fcinternews.it

Serie A, Inter-Milan 0-1: il tabellino del derby della Madonnina - Milan, match valido per la dodicesima giornata di Serie A. Come scrive milannews.it